Agenda agricole du 10 au 16 juin

13 juin

Journée estivale 2018 de la camerise

Lieu : Saintete-Cécile de Milton

Au menu : Visite d’un verger de 10 000 camerisiers. Différents ateliers seront présentés sur des thématiques de pratiques culturales et de mise en marché. En outre, la visite au champ montrera le système d’irrigation et la fertigation.

Information : [email protected]

15 juin

Webinaire sur les nouvelles exigences provinciales en matière des pesticides



Quelle heure : midiAu menu : Des représentants du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques présenteront les principales obligations concernant les pesticides.Information : Consultez le site web en cliquant ici.

15 juin

Journée bovine 2018

Lieu : Terrebonne

Au menu : Nouvelles technologies pour l’entrée en parc, maladies respiratoires à l’entrée au parc, etc.

Information : 450 477-7280

Du 24 au 27 juin

Conférence internationale sur l’agriculture de précision

Lieu : Montréal

Au menu : Le programme comprend des ateliers sur la programmation R et l’utilisation des drones notamment. Présence de « l’agriculteur le plus innovateur au monde » (Craige Mackenzie de Nouvelle-Zélande). À l’occasion de cette première à Montréal et au Canada, un accent particulier sera mis sur les possibilités de l’intelligence artificielle en agriculture avec Joshua Bengio de l’Université de Montréal.



Information : (217) 762-7955 ou [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertise formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

