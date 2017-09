5 septembre

Journée grandes cultures: les avancées du bio

Lieu : Saint-Robert près de Sorel

Au menu : Recherches du CETAB, démonstrations d’équipements, etc.

Informations : 1 888 284-9476, poste 2771

Du 5 au 7 septembre

La Tournée des grandes cultures

Lieu : Montérégie et Centre-du-Québec

Au menu : Des échantillonneurs sillonneront les champs pour prendre des échantillons et observer les champs. Le but : évaluer la qualité et le rendement des récoltes de maïs et de soya à venir.



Information : Cliquez ici pour plus de détails.

7 septembre

Journée champêtre

Lieu : Ferme Darox à Saint-Pie, Montérégie.

Au menu : Les producteurs Danny Messier et Roxanne Asselin parleront des différentes pratiques qu’ils ont choisies pour optimiser leurs champs: contrôle du traffic, plantes de couverture, semis à taux variable, etc. Les gens présents auront aussi l’occasion d’entendre notamment des champions du rendement de soya confier leurs secrets. Il y aura aussi des démonstrations et des parcelles de plantes de couverture et d’engrais vert.

Information : Cliquez ici pour vous inscrire ou obtenir plus d’information.

11 septembre

Demi-journée de démonstrations à l’IRDA

Lieu : IRDA, Saint-Bruno-de-Montarville

Au menu : Huit démonstrations au champ, dont un sur le chia, les engrais verts, les équipements de sarclage, etc.

Information : 418 643-2380, poste 203 ou [email protected]

En septembre



Lieu : Un peu partout en province, vérifiez l’horaire en cliquant ici. Au menu : Outils d’aide à la décision en irrigation, approvisionnement en eau, témoignages e producteurs, etc.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma



Lieu : Expertis formation continue, Collège d’AlmaAu menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.Information : 418 668-7948 ou [email protected]

