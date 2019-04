Agenda agricole du 7 au 13 avril

6 et 13 avril

Vente en kiosque – Comment améliorer vos revenus

Lieu : Cégep de Lévis-Lauzon, Campus de Saint-Romuald

Au menu : Avec cette formation, le participant développera des compétences clés en vente dans un kiosque de fruits, de légumes et de produits agroalimentaires. Dans un premier temps, il apprendra à maitriser les techniques de communication et de vente permettant d’optimiser les ventes et la profitabilité du kiosque. Ensuite, le participant améliorera ses techniques de service à la clientèle pour améliorer l’expérience client et, ainsi, fidéliser la clientèle.



Information : Cliquez ici pour plus de renseignements.

11 avril

Conférence du Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ)

Lieu : Lévis

Au menu : Conférences sur la génétique, l’impact environnemental de la production ovine, les défis de la distribution, etc.

Information : 418-856-1200 poste 225 ou [email protected]

Du 11 au 13 avril

Transformation du miel et des produits de la ruche

Lieu : Québec

Au menu : Formation sur la transformation du miel et de produits de la ruche.

Information : 418-622-7821, poste 7835

12 avril

Journée de conférences sur les cultures émergentes (petits fruits et noix)

Lieu : Saint-Camille



Au menu : Données sur les rendements de cultivars de noisetiers, conférence sur le sureau et le kiwi nordique, etc.Information : [email protected] (link sends e-mail) ou 819-340-1836 poste 4

13 avril

AJRQ-Génie 2019

Lieu : Sainte-Anne-de-Bellevue

Au menu : L’Association des jeunes ruraux du Québec organise sa traditionnelle activité de génie. Les gens doivent former des équipes de quatre personnes pour participer.

Information : [email protected]

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]