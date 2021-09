Automne doux à l’horizon

Même si les feuilles ont commencé à jaunir dans les arbres depuis un moment, l'automne ne fera son apparition officiellement que la semaine prochaine. Néanmoins, les principales sources d'informations sur la météo ont fait part de leurs prévisions pour la prochaine saison. Au menu, de la douceur pour encore plusieurs semaines et un début en force de la saison froide en novembre. Du côté des précipitations, il semble qu'il faudra surveiller le retour des tempêtes tropicales vers le nord puisque les sources consultées ne s'entendent pas pour le moment sur les quantités de pluie à venir.

Source: Météomédia

Météomédia a fait part mardi de son pronostic de l'automne 2021 qui penche vers des températures au-dessus des normales pour septembre et octobre, ainsi que les premières semaines de novembre. Il est prévu que le mois d'octobre soit le plus clément, une bonne nouvelle pour les prochaines récoltes qui pourraient bénéficier de bonnes conditions météo. Le froid pourrait ensuite s'installer rapidement avec un tapis blanc tenace dès son apparition. Les premiers flocons sont prévus plus tardivement cette année à la mi-octobre. Les prévisions de précipitations sont dans les normales, sauf si l'humidité et la chaleur font remonter dans nos régions les tempêtes tropicales.

Environnement Canada anticipe, pour sa part, un mercure nettement au-dessus des normales de saison, surtout aux extrémités du pays. Les précipitations pourraient également dépasser les tendances pour la saison, selon la carte plus bas.

Du côté d'Accuweather, le site s'allie au consensus quant à des températures au-dessus des normales. La tendance n'est pas étrangère dit-on aux changements climatiques, qui prolongent le temps doux aux latitudes nordiques. La température plus élevée dans les Grands Lacs jouera aussi un rôle en prolongeant la saison des orages, qui se fera sentir jusqu'à la fin du mois de septembre. Le reste de l'automne devrait connaître des précipitations dans les normales. On mentionne que le phénomène climatique La Nina sera présent dans les prochains mois et l'hiver prochain, avec un impact possible pour nos régions.