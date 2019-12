Cadeaux technos à s’offrir

Les outils technologiques sont nombreux sur le marché et la période des fêtes peut être propice à fouiner le web pour chercher celui qui nous convient le mieux.

Le Bulletin des agriculteurs a eu l’idée de solliciter l’avis de notre expert techno, Jean-Louis Dupont, afin de livrer quelques suggestions qui pourraient vous faciliter la vie au quotidien.

La première suggestion est un logiciel de « mirroring » de disques dur, à ne pas confondre avec ce qu’on appelle communément un “backup”. Un logiciel de mirroring simplifie la création d’une copie précise de l’ensemble d’un système. Une sauvegarde miroir est une réplique exacte de tout ce qui se trouve sur le disque dur de l’ordinateur, du système d’exploitation, des informations de démarrage, des applications et des fichiers cachés, ainsi que les préférences et paramètres. Un logiciel de création d’images ne capture pas seulement des fichiers seuls, mais tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner de nouveau un système.

PUBLICITÉ

Ainsi, une sauvegarde d’image complète permettra de restaurer un système en cas d’erreurs de fichiers ou d’infections par des logiciels malveillants qui pourraient paralyser l’ordinateur. Contrairement à une sauvegarde traditionnelle ou il faut réinstaller le système d’exploitation, les programmes et redéfinir toutes les préférences une sauvegarde par imagerie restaure le système, y compris les informations de démarrage, les applications, les paramètres et les fichiers cachés tels qu’ils étaient depuis la dernière sauvegarde.

La seconde est un lecteur de diffusion en continu de type Roku. La diffusion en continu comprend le visionnement de contenu sur différentes plateformes, que ce soit les téléphones intelligents, les ordinateurs ou la télévision. C’est la façon dont un contenu audio et vidéo est livré par le biais d’Internet et elle est devenue un moyen très populaire de regarder la télévision parce qu’elle se fait au moment choisi par l’utilisateur.

PUBLICITÉ

Le lecteur de diffusion en continu comprend une télécommande et des caractéristiques de recherche qui permet d’effectuer des recherches pour trouver le contenu souhaité. Cela comprend habituellement quantité de films, épisodes de télévision des principales chaînes gratuits et payantes.

Et pour terminer, il faut vérifier si votre version de Windows sera toujours sous licence l’année prochaine. Les PC Windows 7 verront en effet leur support prendre fin en janvier prochain. Jean-Louis Dupont conseille de transiger vers une licence de Windows 10.