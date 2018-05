Enfin, il semble que le vent va tourner dans quelques jours pour favoriser un retour de la chaleur dans l’Est du pays. Les agences météo du Canada et des États-Unis prévoient des températures au-dessus des normales pour les prochaines semaines. À Environnement Canada, les prévisions pour mai,-juin et juillet tablent pour du temps chaud et des précipitations réduites, surtout pour l’Est du Québec. Le National Service Weather des États-Unis anticipe des prévisions semblables à partir du 19 mai jusqu’au 1er juin. Même son de cloche chez Météomédia qui entrevoit les premiers 25 C après le 15 mai pour le sud de la province et un retour de l’indice humidex.

Les conditions depuis samedi dernier sont favorables à un assèchement mais il faudra se montrer patient. Le Québec a été généreusement arrosé depuis le 1er avril. La province a reçu de 15% à 50% plus de pluie qu’à l’habitude et pour certaines régions, ce taux grimpe de 50% à 100% plus de précipitations pour le début de la saison agricole.

Quelques producteurs ont pu débuter leurs semis, comme en font foi les messages sur les réseaux sociaux mais ces derniers demeurent l’exception. La pluie de la semaine dernière a en effet retardé ce qui augurait bien pour entrer finalement dans les champs après un mois d’avril exceptionnellement froid et humide.

Aux États-Unis, le retard dans les semis est rattrapé dans plusieurs régions. Selon le National Agricultural Statistics Service, les producteurs ont mis les bouchées doubles dans la dernière semaine grâce à des conditions idéales. Le semis de blé sont ceux qui ont le plus progressé. Dans le Dakota du Sud, les ensemencements sont passés de 12% à 51% en une semaine.

Le taux d’ensemencement pour le maïs est passé pour sa part de 17% à 39%, alors que la moyenne de cinq ans est de 44%. Du lot, 8% des semis ont émergés. Quant au soya, les travaux sont en avance avec 15% des semis complétés contre 13% pour la moyenne sur cinq ans. Ils se situaient à 5% pour la semaine complétée le 29 avril.