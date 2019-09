Des rendements élevés pour le blé d’automne et le seigle

L’atelier céréales des Réseaux des Grandes Cultures du Québec (RGCQ) vient de publier les résultats des essais 2019 pour le blé et le seigle d’automne. Cette année, les résultats pour six cultivars de blé sont présentés. Le meilleur rendement (moyenne de 3 ans) a été obtenu à la station de Saint-Hugues près de Saint-Hyacinthe avec 9,262 kg/ha. Les rendements varient de l’ordre de 20% entre les cultivars les plus performants et des moins performants. La survie pour l’hiver varie de 97% à 69% selon les régions et les cultivars.

Pour le seigle d’automne, les nouveaux cultivars hybrides donnent des rendements impressionnants. On a mesuré sur une moyenne de trois ans des rendements supérieurs à 11,000 kg/ha et une longueur de paille qui peut atteindre jusqu’à 116 cm (46 po.)