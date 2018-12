Dans le champ, revue de l’année en humour

Eric Godin est un artiste multidisciplinaire. Il réalise notemment Dans le champ, une série de dessins humoristiques sur le monde agricole d'ici, spécialement créée pour Le Bulletin des agriculteurs et l'infolettre le Bulletin Express. Photo: maggieboucherphoto.com

Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir les dessins humoristiques les plus populaires de 2018.

Please enable Javascript to make our site work properly