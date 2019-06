Évènements agricoles à surveiller

Les 3 et 4 juin

99e conférence annuelle du Conseil des Viandes du Canada

Lieu : Niagara Falls

Au menu : Plusieurs thèmes seront abordés : les tendances et perturbateurs à venir de l’industrie, les changements et les défis auxquels l’industrie de la viande est confrontée aujourd’hui et la manière dont l’industrie peut croître, s’améliorer.

Information : (613) 729-3911 ou [email protected]

6 juin

Aliments au cannabis : au-delà du pot



PUBLICITÉ

Lieu : Centre BMO, Saint-hyacintheAu menu : Ateliers et conférences techniques, scientifiques et réglementaires relatifs à la transformation des aliments contenant du cannabis. Quels sont les processus chimiques dans la transformation du cannabis ? Comment évaluer la puissance résiduelle du THC et du CBD ? Quel type d’instruments est le plus précis et efficace pour le contrôle de la substance ?Information : 450 349-1521 ou [email protected]

7 juin

Diagnostic de l’état de santé de l’érablière

Lieu : Centre de formation agricole Saint-Anselme

Au menu : Permettre de comprendre l’ensemble des notions écoforestières servant à dresser l’état de santé de l’érablière.

Information : 418 885-4517, poste 1654

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière



PUBLICITÉ

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Formation continue du Cégep de Lévis Lauzon

Au menu : Différentes formations pour parfaire vos connaissances.

Lieu : Lévis

Information : 1(800) 465-4202 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]