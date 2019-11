Journées carrière : les étudiants de l’ITA attendus impatiemment par le marché du travail

Les journées carrière qui ont eu lieu cet automne à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) ont remporté un franc succès. La demande de main-d’œuvre est telle pour les secteurs visés par les formations techniques de l’ITA que près de 100 employeurs se sont déplacés sur les deux campus de l’Institut pour se faire connaître des étudiants de l’établissement. Ce sont 79 entreprises et organisations qui ont participé à l’activité à Saint-Hyacinthe, tandis que 36 se sont présentées à La Pocatière.

Les journées carrière sont des activités d’information et de réseautage qui permettent aux étudiants de l’ITA de mieux connaître les entreprises et les organisations du milieu agroalimentaire, dans lesquelles ils seront bientôt appelés à travailler. Pour ce qui est des employeurs, il s’agit d’une excellente occasion d’entrer directement en contact avec du personnel qualifié potentiel. En vue de renseigner les étudiantes et les étudiants sur les possibilités de carrière ou de stage, les employeurs ont participé à un salon d’emploi où ils ont tenu des kiosques d’information et réalisé des conférences.

Campus de Saint-Hyacinthe



La 16journée carrière du campus de Saint-Hyacinthe a eu lieu le 22 octobre. Elle s’adressait pour la toute première fois aux étudiants de tous les programmes de formation technique offerts au campus. Les étudiants ont été conviés à des conférences d’ouverture offertes par diverses organisations : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (pour faire découvrir les carrières possibles dans la fonction publique québécoise), l’Université Laval (pour fournir de l’information sur les passerelles DEC-BAC), l’Université McGill, l’Ordre des technologues professionnels du Québec et l’organisme Place aux jeunes en région.

Campus de La Pocatière

À La Pocatière, la journée carrière a eu lieu le 5 novembre et s’adressait également à l’ensemble des étudiantes et aux étudiants du campus. Les conférences d’ouverture ont été proposées par les organisations suivantes : le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (pour faire connaître les carrières possibles dans la fonction publique québécoise), l’Université Laval (pour fournir de l’information sur les passerelles DEC-BAC) et l’organisme Place aux jeunes en région au Kamouraska.

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial qui offre sept programmes de formation technique liés aux activités agricoles, horticoles, agroenvironnementales, équines et alimentaires, ainsi qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour plus d’information sur l’ITA, rendez-vous au www.ita.qc.ca.