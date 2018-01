« Notre système DOT est pratique et il coûte une fraction d’un tracteur », explique, Norbert Baujot, l’inventeur d’un châssis motorisé en forme d’U sur lequel peut s’emboîter des semoirs de 50 pieds à 100 pieds ou encore de pulvérisateurs. Fini les conducteurs et le remorquage par tracteur, le châssis motorisé, muni de quatre roues automotrices, programmé par GPS, sème ou pulvérise tout seul dans les champs.

PUBLICITÉ

Originaire de la Saskatchewan, fils d’agriculteur et ingénieur de métier, Norbert Baujot a dévoilé son invention lors des conférences du Bulletin le 17 janvier dernier qui se déroulaient au palais des congrès de St-Hyacinthe. Le magazine, qui fêtait son centième anniversaire, soulignait du coup sa marque de commerce soit, d’informer les agriculteurs et agricultrices des dernières percées technologiques et de ses répercussions à la ferme. Quelque 350 personnes ont assisté à cette 18ième édition des conférences du magazine.

Norbert Baujot croit que son invention, inspirée de la technologie utilisée dans les voitures autonomes, va révolutionner le travail des grandes cultures. Ceci à une époque où le prix de la machinerie est prohibitif et la lourdeur de l’équipement est cause de compaction. L’invention se détaille à environ 200 000 $ CDN et une ou plusieurs unités peuvent être utilisées selon la taille de la ferme, allant de 600 ha à plus de 12 000 ha.

PUBLICITÉ

Par ailleurs, Jean-Philippe Boucher, expert en commercialisation des grains et chroniqueur au magazine, a commenté les marchés lors de sa conférence. À moins d’une catastrophe naturelle, le monde a amplement de maïs et de soya, et même de blé, si bien que les prix des grains risquent de continuer d’être au beau fixe en 2018.

Force est de constater qu’un an après son élection « Le président Trump n’a rien changé aux marchés », a indiqué l’expert et fondateur du site Grainwiz, au moment où s’entame le sixième round des négociations de l’ALENA cette semaine à Montréal.