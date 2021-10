Laiterie Chalifoux passe à des intérêts français

Laiterie Chalifoux annonce la vente de sa marque Maison Riviera à ses partenaires français, la Coopérative Alsace Lait, et Frédéric Madon, actuel directeur général, "afin de poursuivre le développement de la marque". L'entreprise de transformation laitière de Varennes avait souligné l'an dernier son centenaire de fondation. La Coopérative Alsace lait détenait 40% de l'entreprise depuis 2015. En plus des yogourts, Laiterie Chalifoux produit aussi du fromage, de la crème et du beurre

La vente survient moins d'un an après l'achat par Lactalis des produits IÖGO d'Agropur.

Les emplois seront maintenus et les opérations se poursuivront normalement aux installations de Sorel-Tracy et au siège social de Varennes, indique le communiqué de presse.

« Pour la famille Chalifoux, il était naturel de miser sur l’expertise de Frédéric Madon et de la Coopérative Alsace Lait afin de conférer à Maison Riviera un nouvel élan d’innovation et de propulser sa croissance. Il s’agit d’une transition logique qui s’effectue dans le plus grand respect des employés et de la mission de l’entreprise. C’est ce qui compte le plus pour nous. », souligne Alain Chalifoux, président de la Laiterie.

La Laiterie Chalifoux dit vouloir compter sur l'expertise de la Coopérative Alsace Lait pour accélérer la croissance de Maison Riviera. Alsace Lait qui compte aussi cent ans d'existence se classe dans les 25 plus grandes entreprises laitières en France. Elle se démarque particulièrement dans le secteur du fromage blanc, de la crème fraiche et des yogourts. Le groupe dispose également du soutien financier du Fonds d’investissement Bpifrance.

« Maison Riviera est une marque florissante qui détient tout le potentiel de poursuivre son développement. Et je compte m’y consacrer à 100 % », a ajouté Frédéric Madon, nouveau directeur général de Maison Riviera.

La Laiterie Chalifoux a indiqué que le comptoir-boutique adjacent à l’usine de Sorel-Tracy demeure une propriété de la famille Chalifoux et poursuivra la vente des produits de la Maison Riviera.