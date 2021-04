Le magazine d’avril du Bulletin des agriculteurs est prêt!

À Sainte-Élizabeth dans Lanaudière, la Ferme Triporc a toujours été parmi les plus strictes en matière de biosécurité. Alors que la ferme vient de changer de vocation et que la relève a intégré l’entreprise, la maternité porcine s’est agrandie et compte maintenant les technologies parmi les plus novatrices sur le marché.

Sébastien Angers de la Ferme L’Odyssée essaie depuis deux ans le maïs aux 60 po. La technique : semer aux 60 po plutôt qu’aux 30 po pour inonder de soleil l’entrerang devenu un centre-jardin. Avec 50 % moins de rangs, la population à l’hectare est réduite de 30 %, comblée par un espacement entre les plants moindre. Ultimement, on vise à utiliser moins de semences, d’engrais et de pesticides.

Insectes, maladies et mauvaises herbes ne nous laissent jamais de répit. Lesquels faut-il particulièrement surveiller cette année dans les champs de maïs et de soya? Les spécialistes Julie Lacasse, Annie Desrosiers et Martin Lanouette donnent leur point de vue.

Entrepreneur depuis toujours, Emmanuel Chenail a vendu son entreprise florissante pour réaliser son rêve d’enfance : devenir producteur bovin, mais pas n’importe lequel : un éleveur de sujets de haute valeur génétique. Bienvenue au Ranch Covey Hill, de Havelock en Montérégie!

Souvent les producteurs laitiers aimeraient connaître le meilleur traitement pour une problématique particulière, mais selon le vétérinaire Yves Caron de la Clinique Vétérinaire Saint-Tite, en Mauricie, il y a une meilleure façon d’aborder le sujet. Voici son approche.

