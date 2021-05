Le magazine du Bulletin de mai est prêt!

L’agronome et productrice de bovins Krystal Coddington a décidé de valoriser les champs de maïs-ensilage cultivés sur les terres familiales depuis trois générations. Pourquoi? À la fois pour donner un pâturage supplémentaire à ses animaux qu’elle traite aux petits oignons et dans un souci de conservation des sols.

Les fertilisants azotés à libération lente sont présents sur le marché depuis déjà plusieurs années. Ils font partie du coffre à outils dont dispose le producteur pour s’assurer que l’azote soit disponible à la plante au moment approprié, en quantité voulu et avec un minimum de perte dans l’environnement. Mais dans quelles circonstances est-il utile et rentable de les utiliser?

Pour nourrir l’impressionnant troupeau laitier de 1600 têtes, il faut une régie et une coordination impeccable. À la Ferme Drapeau et Bélanger, de Sainte-Françoise au Centre-du-Québec, on a un plan de gestion des fourrages bien établi et détaillé. À tout moment, les gestionnaires savent exactement combien il reste de fourrages et pour combien de temps.

Pour les producteurs de porcs en maternité, les premières heures de vie des porcelets sont cruciales. Pour s’assurer de sauver le plus de porcelets, ce n’est pas très compliqué : il faut être présent et attentif aux truies et à leurs petits, comme l’expliquent Louis-Philippe Roy et Jean-Philippe Martineau, les deux passionnés derrière le Porcast.

Les deux dernières années n’ont pas été faciles côté fourragères, une série noire encore plus marquée dans certaines régions, comme le Bas-Saint-Laurent. Les semenciers proposent leurs nouveautés avec à l’esprit une plus grande tolérance aux aléas de la nature et des rendements améliorés.

