Le numéro de décembre du Bulletin est prêt!

Pour réaliser sa passion, Steve Drouin de Sainte-Agathe-de-Lotbinière a monté une entreprise bovine à son image et performante. Pour lui, rien ne sert de vouloir grossir l’entreprise, l’essentiel est de faire de la qualité… À tous points de vue! À lire en couverture du Bulletin!

De plus en plus d’hectares sont consacrés à la culture de céréales au Québec. Afin de bien vous préparer à la prochaine saison, Le Bulletin des agriculteurs vous présente Le Guide céréales 2019 qui comprend les nouveautés et le palmarès des 60 cultivars préférés des semenciers.

Il y a longtemps que le soya avait reçu si peu d’eau pendant sa croissance. Du côté du rendement, on voit des pics à 6,9 t/ha alors qu’ailleurs, ils n’atteignaient même pas la moyenne. Voici le bilan de la saison de soya 2018, une saison toute en contrastes.

L’été 2018 chaud et sec a mis en évidence un élément important : toutes les cultures fourragères ne sont pas efficaces en temps de sécheresse. Imaginez avec l’accélération des changements climatiques à prévoir pour les prochaines années! Une solution : changer sa stratégie fourragère.

Un sinistre revêt toujours un caractère tragique et cela est encore plus vrai lorsque son gagne-pain est affecté. Par chance, les assurances sont là pour aider à se relever, mais il arrive parfois que les montants de couverture ne correspondent pas aux besoins. Êtes-vous assez assuré?

