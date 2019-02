Le Salon de l’agriculture de Paris ouvre ses portes

L’événement qui attire chaque année 600 000 visiteurs a pour thème cette année “L’agriculture : des femmes, des hommes, des talents”. C’est l’occasion pour différents acteurs de l’industrie de faire connaître leurs produits, ou encore de se présenter au Concours Général Agricole qui met de l’avant les meilleurs animaux et produits issus du terroir français.

“C’est une grande fierté, une grande émotion, un gros stress”, a indiqué Gilles Druet, l’éleveur de Imminence et défenseur de cette race mixte . “C’est un grand accomplissement de tout le travail qui est fait pour maintenir cette race-là”.

Comme à chaque année, une vache d’une race précise a été choisie pour être l’image du Salon. Il s’agit cette année d’une vache Bleue du Nord appelée “Imminence”. Il s’agit d’une race provenant du nord de la France est élevée à la fois pour son lait et sa viande. C’est également une race dont le nombre d’individus a diminué grandement depuis les années 50, passant de plusieurs milliers à 550 à 570 animaux.

Deux des événements de l’hiver en Europe auront lieu dans la prochaine semaine, soient le Salon de l’agriculture de Paris et le Salon international de la machinerie agricole (SIMA). Le premier aura lieu du 23 février au 3 mars.

