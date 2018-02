Isabelle Lasalle de Saint-Paul-de-Joliette, Katherine Deschêne de Saint-Sulpice et Audrey Lafortune de Saint-Roch-de-L’Achigan ont toutes pris la relève d’entreprises laitières qui appartenaient à leur père. Le Bulletin a voulu connaître leur cheminement et discuter de leur réalité en tant que femme en agriculture.

Avec quoi travailler le sol après le maïs-grain? Là est la question qu’a voulu élucider Le Bulletin. Il y a de plus en plus d’innovations qui compliquent le choix d’un outil. On vous présente 7 principes de travail réduit de sol à garder en tête.

Les producteurs Luc et Mathieu Bergeron de la ferme Bergenière de Saint-Blaise, en Montérégie, ont voulu construire la meilleure étable possible, et ce, au meilleur coût possible quand un incendie a rasé leur bâtiment. Ils ont opté pour une étable froide avec toit de toile. Visite des installations.

À le recherche d’une relève ou en quête d’une entreprise pour mener à bien un projet agricole? Il y a un nouvel organisme dont la mission est de vous aider à y parvenir! L’Arterre est un service de jumelage provincial qui vise à créer des mariages entre aspirants-agriculteurs et propriétaires exploitants ou non exploitants.

Dans le cadre de son 100e anniversaire, Le Bulletin des agriculteurs est parti à la recherche d’acteurs dynamiques du secteur qui ont déjà fait l’objet de reportages dans ses pages au fil des ans. On a voulu savoir que sont devenus les Laliberté d’Honfleur, récipiendaires de deux médailles d’or de l’Ordre national du mérite agricole, un exploit!

