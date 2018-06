L’édition de juin du Bulletin est prête!

Semis direct, cultures intercalaires ou cultures à relais, à la Ferme Clovis Gauthier de Saint-Théodore d’Acton, on carbure à l’innovation et à l’amélioration continue. Leur vision de l’agriculture est qu’il faut continuellement essayer de nouvelles pratiques pour faire mieux. Ceci en ayant en tête l’amélioration des sols. En couverture du Bulletin.

Pour Stéphane Bertrand, l’avenir est plus rose dans la production de marijuana médicale que dans celle de tomates. Celui qui a commencé son entreprise en 1990 avec des serres en plastique va se retrouver à travailler aujourd’hui sous un cheptel de cathédrales de verre où règne la haute technologie importée de Hollande.

Une délégation de représentants de la production porcine canadienne est allée à la rencontre des acheteurs japonais. Ils ont vite compris que les Japonais raffolent du porc que nous produisons. La question est : le Canada sera-t-il en mesure de répondre à la demande croissante du marché japonais?

Depuis quelques années, des producteurs laitiers québécois se tournent de plus en plus vers la litière compostée. Dans un logement sur litière compostée, le mélange de fumier, urine et litière ajoutée composte sous les vaches. Est-ce une bonne chose? Comment faire pour réussir dans ce mode de gestion des fumiers?

Première canadienne

Vous pensiez avoir tout vu du côté robotisation des étables laitières? Eh bien, non! La dernière nouveauté est les parcs à veaux qui se nettoient tout seuls de leur fumier. Ceci est d’autant plus surprenant que le nouvel équipement est livré en boîtes, à la manière des kits à assembler de la compagnie IKEA. Le Bulletin est allé à la rencontre des Campeau, premiers producteurs à se munir de ce système au Canada.

