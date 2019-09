L’édition de septembre du Bulletin est prête

Mylène Bégin de la Ferme Princy, à Sainte-Germaine-Boulé en Abitibi, est passionnée de ses animaux et de leur bien-être. La productrice prend le sujet tellement au sérieux qu’elle est allée chercher l’expérience et l’expertise avant le projet d’agrandissement de l’étable. Et aujourd’hui, elle va jusqu’à faire connaître sa réalité laitière sur les réseaux sociaux.

Après avoir pris un échantillon du sol et l’avoir envoyé dans un laboratoire, on ne reçoit les rapports d’analyses que plusieurs jours, voire plusieurs semaines après cet envoi. ChrysaLabs, une start-up montréalaise, essaie d’amener le laboratoire directement dans les champs pour avoir les résultats instantanément.

La récolte du maïs-ensilage s’en vient. Dans quelques semaines viendra la commande des semences pour l’an prochain. Quels hybrides sera-t-il avantageux de privilégier? Le succès de la saison 2020 commence à se bâtir dès ce moment-là. Voici les conseils de deux spécialistes pour vous guider dans vos choix.

Le début d’année difficile côté fourrages a amené plusieurs producteurs à se tourner davantage vers l’utilisation du maïs-ensilage. Certains n’en avaient jamais fait auparavant. Pour loger cet ensilage d’appoint, les silos-sacs sont une belle option. En photos, visitez les installations de la Ferme Bergeroy de Saint-Samuel, au Centre-du-Québec.

Se blesser et avoir mal lorsqu’on est producteur fait partie du travail. Et si c’était faux? S’il était possible de prévenir au lieu de guérir? Des solutions aux troubles musculo-squelettiques existent comme le démontrent deux préventionnistes interrogés par Le Bulletin.

