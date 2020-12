Les épisodes de Défi maïs les plus populaires

Voici les trois capsules Défi maïs les plus consultées en 2020.

La fécondation et la pollinisation du maïs expliquée

Après la période du semis et de l’établissement des plants, la pollinisation et la fécondation du maïs comptent parmi les plus importants stades de développement de la culture. Dans cet épisode de Défi maïs, l’agronome, Stéphane Myre explique les facteurs qui auront une influence sur le succès de ces phases.

Des conseils utiles pour votre registre de pesticides

Au Québec, depuis mars 2019, il est obligatoire de tenir un registre d’utilisation de pesticides pour chaque producteur agricole. En fait, que doit contenir ce registre? Clarifions le tout ensemble! Bienvenue dans cet épisode de Défi maïs.

Réussir un lit de semences sans compaction du sol ce printemps

Ce printemps, un défi attend plusieurs producteurs de maïs. Celui de préparer un lit de semences dans des champs couverts de résidus de la récolte précédente. Voici quelques conseils à considérer pour vous rendre la tâche plus facile.