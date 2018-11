Une Grande Championne suprême québécoise

Après une semaine fertile en émotions, la section exhibition des bovins laitiers de la Royal Agricultural Winter Fair (RAWF) de Toronto a clôturé avec le gala samedi en fin de journée. Le grand prix a été remis à Jacobs Windbrook Aimo de la Ferme Jacobs de Cap Santé. L’éleveur de Holstein repart donc avec le trophée de la Grande Championne suprême, en plus du trophée de la Grande Championne chez les Holstein et la première place chez les animaux de 4 ans. Jacobs Windbrook Aimo repart avec de nombreuses distinctions, dont la meilleure vache élevée propriété, meilleur pis de sa catégorie, championne élevée et propriété.

La Ferme Jacobs a de plus raflé la bannière de l’éleveur et de l’exposant chez les Holstein.

A special family moment of celebration! Congratulations to the 2018 National Holstein Show Champion Jacobs Windbrook Amo ? #RAWF18 #RAWFlife pic.twitter.com/AKbPM0AePE — RAWF Agriculture (@RAWFagriculture) November 9, 2018

Voici les principales distinctions chez les races en jugement à la RAWF:

Holstein Noir et Blanc

Grande Championne : Jacobs Windbrook Aimo, Ferme Jacobs

Grande Championne de réserve: Jacobs Lauthority Loana, 1re Vache mature, Ferme Jacobs & Pat Conroy

Grande Championne Mention Honorable: Liddleholme Resur Lu, 1re Vache-Production Anthony Liddle, NY

Championne intermédiaire: Mapleley Goldwyn Julia, Elitehavens Genetics, Frank & Diande Borda, Gerald Todd, Lookout Holsteins

Holstein Rouge et Blanc

Grande Championne: Antia Absolute Joline, Milk Source, 1re chez les Junior 3 ans, Wisconsin

Grande Championne de réserve : Sweetview Avalanche Mitsou (Avalanche), 1re chez les Junior 2 ans, UP-Ridge Holsteins, Ontario

Grande Championne Mention Honorable: Leawood Spice Girl Red, 1re chez les 4 ans, Robin Krohlow, Wisconsin.

Ayrshire

Grande Championne : Vieux Village BK Jewel (Kellogg), 1re chez les 3ans, Florent, Vicky et Bianca Foley, Québec.

Grande Championne de réserve: Terrace Bank Tae (Harrison), 1re chez les 2 ans, Ferme H Bouchard, Beauchemin Lussier, Roberge, Québec.

Grande Championne Mention Honorable: De La Plaine Prime Rocky-ET (Prime), 1re chez les 4 ans, Alexandre Beauchemin, Québec.

Les élevages québécois se sont démarqués. Vieux Village a remporté quatre premières places parmi les championnats seniors. Bianca Foley de Vieux Village est de plus repartie avec la bannière de l’éleveur et de l’exposant tandis que celle de l’exposant a été décernée à Florent Foley. Les Québécois ont d’ailleurs dominé parmi les récompenses chez les Ayrshire.

Jersey

Grande Championne: Esperanza GA Vivian (Getaway), 1re chez 3 ans senior, Rivendale Farms, Pittsburgh.

Grande Championne de réserve: Showdown Justine, 1re chez les 3 ans, Vierra Dairy Farms, Californie.

Grande Championne Mention Honorable: Minister Gail ET, 1re chez les 3 ans, Rivendale Farms, Pittsburgh.

Autres prix

Le lauréat 2018 du Prix d’accomplissement Curtis Clarke a été donné à Don Chalack (Wendon), alors que Kevin Jacobs de Ste-Brigitte des Saults est le 6e lauréat du prix annuel Andrea Crowe.