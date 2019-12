Les Jeunes agriculteurs d’élite 2019 sont du Québec

La 39e édition du concours Jeunes agriculteurs d’élite a récompensé cette année les concurrents de deux provinces, Mylène Bourque et Simon Michaud de Kamouraska, ainsi que Justin et Laura Rogers de Brae de l’Ile-du-Prince-Édouard. La nomination des gagnants de cette année a été dévoilée à Frédéricton au Nouveau-Brunswick.

Steve Cooper, nouveau président du Programme des jeunes agriculteurs d’élite du Canada, a déclaré qu’«il est si facile dans l’agriculture canadienne que le facteur “wow” tourne autour de la taille et de l’échelle des activités. Dans notre programme, il s’agit du dernier critère sur notre liste et nos lauréats l’ont prouvé une fois de plus cette année. Une passion incroyable, un sens aigu des affaires, la capacité de s’adapter en un clin d’œil et avoir dans les mains une situation vraiment difficile et non seulement y survivre, mais la transformer en véritables succès ; c’est le vrai effet “wow”. C’est ce qui rend nos agriculteurs exceptionnels ».

PUBLICITÉ

Simon Michaud et Mylène Bourque sont propriétaires de la Ferme Règik, une ferme laitière de 5e génération. Ils ont construit une étable à stabulation libre en 2005. La construction s’est avérée être leur plus grand défi. Après quelques difficultés et quelques changements, ils ont augmenté leur production moyenne de lait par vache de 9 500 kg à 10 600 kg. La Ferme Règika étant située au cœur du village touristique de Kamouraska, Simon et Mylène sont souvent invités à participer à des discussions sur la coexistence de l’agriculture et du tourisme. Mylène et Simon prévoient de se diversifier dans les pommes de terre dans le cadre de leur plan de relève.

En tant que propriétaires de Picturesque Farms, Justin et Laura Rogers maintiennent un modèle commercial diversifié. Ils produisent du bœuf, des semences de céréales, des céréales commerciales et du soya ainsi que du maïs et du fourrage sur leur ferme de plus de 500 acres.

PUBLICITÉ

Sept couples d’entrepreneurs agricoles de l’ensemble du Canada sont choisis chaque année parmi leurs régions respectives. Les candidats de cette année étaient :

Justin et Laura Rogers, Picturesque Farms – Brae, Î-.P.-É.

Simon Michaud et Mylène Bourque, Ferme Régika inc. – Kamouraska, QC

Jan et Jony Roos, Roos Dairy Goats LTD – Brownsville, ON

Will et Jen Bergmann, Bergmann Bros – Glenlea, MB

Jason et Jenna Ranger, Jaran Farms Ltd – Shellbrook, SK

Dallas Vert et Natasha Pospisil, Conquest Agro Services Ltd – Kurriemuir, AB

James et Cammy Lockwood, Lockwood Farms – Cobble Hill, C.-B.

Le concours des Jeunes agriculteurs d’élite est un concours annuel qui reconnaît les agriculteurs représentant l’excellence dans leur profession et qui font la promotion de l’importante contribution de l’agriculture au pays. Le concours est ouvert aux participants de 18 à 39 ans qui tirent la majorité de leurs revenus de l’agriculture. Les participants sont choisis dans sept régions du Canada et deux gagnants sont choisis à l’échelle nationale chaque année.