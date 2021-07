Les lauréates du concours Chapeau, les filles!

Le gouvernement québécois a récemment dévoilé les gagnantes de l'édition 2020-2021 du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science. Ces derniers visent à soulignent la volonté et le travail des femmes inscrites dans un parcours scolaire lié à une discipline des sciences et des technologies et se dirigeant vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.

Le parcours distinctif des lauréates est décrit dans un document.

Plusieurs des gagnantes de la dernière édition proviennent d'une discipline lié à l'agriculture. Voici leur nom, la formation suivie et l'établissement scolaire.

Prix Agriculture, Pêches et Alimentation

Marie-Eve Hurteau

Landscaping Operations (DVS)

Centre de formation professionnelle Châteauguay Valley

Joanie Potvin

Gestion et technologies d'entreprise agricole (DEC)

Institut de technologie agroalimentaire, Campus de Saint-Hyacinthe

Prix Environnement

Caroline Brown

Production animale (DEP)

École professionnelle de Saint-Hyacinthe

Prix à une étudiante de la formation technique

Ariane Roberge

Gestion et technologies d'entreprise agricole (DEC)

Cégep de Victoriaville

Prix Fais briller ta région!

Andrée-Anne Patry

Production acéricole (DEP)

Centre d’expérimentation et de transfert technologique en acériculture (CETTA)

Prix Forêts, Faune et Parcs

Monica Gagnier

Baccalauréat en aménagement et environnements forestiers

Université Laval

Prix Persévérance

Benny Montgomery

Mécanique agricole (DEP)

Centre de formation agricole Saint-Anselme

Prix Santé et Sécurité au travail

Gabrielle Desrochers

Gestion et technologies d'entreprise agricole (DEC)

Collège Lionel-Groulx