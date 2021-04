Le nouveau programme d’agronomie de l’Université Laval fera plus de place à l’analyse de données en agriculture

Une version révisée du programme d’agronomie de l’Université Laval débutera en septembre 2022 et déjà, il est possible d’affirmer qu’il fera plus de place à l’analyse de données. « Ça inclura une formation en géomatique, programmation et aussi intelligence artificielle », explique dans un courriel Éric Paquet, professeur en intelligence artificielle à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation.

PUBLICITÉ

Ce professeur enseigne déjà le cours « analyse de données en agronomie » et le professeur Jean Caron prépare un nouveau cours en agriculture de précision qui sera offert pour une première fois à l’hiver 2022.

« Donc, ça se met en place tranquillement, mais la formation en IA [intelligence artificielle] demande des connaissances un peu plus poussées en analyse et pour le moment, notre formation ne nous permet pas d’amener nos étudiants en agronomie à ce niveau », ajoute Éric Paquet.

Dans un atelier de formation sur l’intelligence artificielle dans le secteur des productions animales du 7 avril dernier, Éric Paquet disait qu’il y avait un besoin de main d’œuvre en intelligence artificielle. Cet évènement était organisé par l’Observatoire international sur les impacts sociaux de l’intelligence artificielle et du numérique (OBVIA).

« Le manque de main d’œuvre est criant. Comment on fait pour stimuler l’application de l’intelligence artificielle en productions animales? Il faut former des étudiants dans le domaine », disait-il. Ainsi, à l’Université Laval, tout est en train de se mettre en place pour que ce soit une réalité dès l’automne 2022.