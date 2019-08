Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Temps dur pour les intercalaires

Les fortes chaleurs de juillet et le manque d’eau se répercutent aussi sur les cultures semées en intercalaire.

Fendt Ideal 10 : une batteuse sans volant

Fendt compte un nouveau modèle dans la série 10. Il s’agit de la moissonneuse-batteuse Ideal 10. Celle-ci a une caractéristique hors du commun : elle se conduit sans volant, soit une première dans le monde des moissonneuses-batteuses.

Que semer après une récolte?

Dès qu’on sort une récolte du champ, on se pose ou on se fait poser la question : qu’est-ce que tu sèmes après? Il y a plusieurs réponses et combinaisons possibles. On aime bien installer dans notre mélange une plante qui pourra redémarrer tôt le printemps suivant. Ça nous assure une plus grande période de couverture vivante sur notre sol.