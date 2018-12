L’événement de l’année 2018

Le Bulletin Express a sollicité au début décembre ses lecteurs afin de déterminer quel avait été l’événement le plus important de l’année 2018. Ce n’était pas le choix qui manquait puisque les derniers mois ont été fertiles en faits marquants, que ce soit du point de vue de la météo ou de la politique.

Nos lecteurs ont jugé à 46% que l’événement le plus important avait été L’incertitude économique et politiques causée par la présidence de Trump. Au deuxième rang se classe L’été chaud et sec (27%) suivi de près par La signature de l’ALENA 2.0 (24%).

Le sondage proposait également de suggérer une autre réponse. Les lecteurs ont proposé les récoltes tardives et compliquées, ainsi que la prise de conscience de la santé de nos sols et de la planète.

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à notre sondage