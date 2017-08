Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Quand le premier gel meurtrier aura-t-il lieu cette année?

Eh oui, déjà la deuxième semaine d’août entamée et, comme plusieurs, je me demande ce que nous apportera l’automne côté conditions climatiques. Surtout avec l’année que nous avons eue jusqu’à maintenant.

Blogue Profession agriculteur, La paille : vendre ou ne pas vendre?

PUBLICITÉ

Comment tu vends ta paille? J’ai entendu qu’un tel paie tel prix. Intéressant. Par contre, il paraît que c’est parfois long pour le ramassage. Il y a untel qui paie un peu moins cher, mais il ramasse plus rapidement. Idéal pour dégager le trèfle le plus vite possible ou pour semer un bon couvert multiespèces.

À la ferme Clerval, on a agrandi à moindre coût

Dans une vidéo, François Leclerc de la ferme Clerval de Saint-Zéphirin-de-Courval décrit les modifications apportées à l’étable, ainsi que les projets futurs.