Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine.

Pour moins de pertes lors de la récolte de soya

Mauvais timing, mauvais réglage: les causes sont multiples à la perte de soya lors de la récolte. Quelques conseils pour les éviter.

Un rattrapage impressionnant pour le maïs

Impressionnant, tel est le mot pour décrire la vitesse à laquelle a mûri le maïs au Québec depuis le début du mois de septembre, ce qui permettra à certains producteurs de sauver leur mise.

PUBLICITÉ

Blogue Profession agriculteur: Dépêche avant qu’il mouille!

On est passé d’un été où il pleut 20 jours par mois à un mois de septembre presque complètement sec : cinq jours de pluie seulement pour un total de 45 mm. Les récoltes ont progressé la vitesse grand V. Enfin, on peut faire nos réparations de drainage en même temps de récolter nos haricots et de se préparer à commencer le soya.