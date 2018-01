Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com. dans la dernière semaine. Bonne lecture et bonne année!

Top 3 de l’année 2017 de notre blogueur-vedette!

De plus en plus de lecteurs suivent les aventures de Paul Caplette, producteur de grandes cultures à Saint-Robert en Montérégie, et aussi blogueur sur ce site. Voici le top 3 des blogues qui ont connu le plus de popularité en 2017.

L’événement de l’année 2017

Inondation, chaleur ou encore la politique? Découvrez quel événement de l’année a été jugé le plus marquant selon les lecteurs du Bulletin.com.

Effondrement de toit, prévenir le pire en 7 points

Les effondrements de toit ne sont pas les incidents qui font l’objet du plus grand nombre de réclamations, mais lorsque la catastrophe survient, les dommages matériaux et humains sont si importants qu’ils peuvent mettre en péril une entreprise. Voici comment les prévenir en 7 points.