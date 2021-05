Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur notre site durant la dernière semaine. Bonne lecture.

PUBLICITÉ

Poser les bons diagnostics sur l’état et la levée des semis

Maintenant que la course contre la montre des semis est terminée pour plusieurs producteurs, la saison amorce sa deuxième phase critique, la levée des semis. Pour y voir plus clair, le MAPAQ a organisé un webinaire réunissant trois experts étaient réunis pour explorer chacun un aspect des diverses causes possibles, que ce soit au point de vue du semis, des maladies ou des ravageurs.

ACEUM: Les contestations sur le lait montent d’un cran

Les États-Unis ont demandé qu'un groupe spécial de règlement des différends examine si le Canada contrevient aux conditions de l’entente en restreignant l’accès de son marché aux producteurs de lait américains.

PUBLICITÉ

La sécheresse s’installe dans plusieurs régions

Plusieurs régions sont en attente de pluie pour donner un coup de pouce aux semis et si les fourragères semblent bien s'en tirer grâce à un bon début de saison, la suite pourrait être plus compliquée.