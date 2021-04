Problèmes en vue au port de Montréal

Avec le conflit de travail qui semble s'envenimer au Port de Montréal, plusieurs entreprises dont certaines agissant dans le commerce de grains ont fait part de leurs inquiétudes de voir les livraisons afficher des retards, alors que la demande est très forte actuellement pour ce type de biens.

Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375), affilié à la FTQ, et l'Association des employeurs maritimes (AEM) ont rencontré les médiateurs fédéraux mardi. Les deux parties sont en discussions depuis la grève de deux semaines qui a eu lieu en août 2020. La tension est montée d'un cran le week-end dernier quand l'employeur a dit vouloir exercer son droit d'utiliser le lock-out, ce à quoi les 1000 débardeurs ont répondu en décrétant une grève partielle dès mercredi, en refusant de faire du temps supplémentaire, ainsi que pour entrer travailler les fins de semaine. Les quarts de travail de soir et de nuit seront, par contre, respectés. Selon les travailleurs, les impacts seraient limités, tout en concédant que des retards étaient à prévoir.

Une grève n’affecterait pas le trafic de céréales en vrac à Montréal, qui passe par le terminal céréalier de Viterra qui est d’une capacité de 262 000 tonnes. Le Code du travail fédéral demande aux travailleurs portuaires pendant une grève ou un lock-out de «continuer à fournir les services qu'ils fournissent normalement» pour le chargement, l'amarrage, le lâcher et le mouvement des navires céréaliers dans et hors du port. Cependant, une grève affecterait le trafic dans les terminaux à conteneurs de Montréal - et ceux-ci incluent le terminal CanEst Transit, consacré au stockage, au nettoyage, au tamisage, à l’emballage et au chargement des produits agricoles. Le terminal CanEst, dont le groupe de propriété comprend la coopérative agricole Sollio et le transformateur de légumineuses et de blé dur AGT de Regina, charge environ 200 conteneurs par jour.

«La demande de marchandises est à un niveau record et pourtant le trafic portuaire est en baisse», a déclaré lundi le groupe industriel de légumineuses Pulse Canada sur Twitter. «L'incertitude récente n'est que le point de bascule pour d'autres dommages à (l'agriculture canadienne).»

Pulse Canada et plusieurs groupes du secteur des cultures, dont l'Association canadienne des cultures spéciales, Soy Canada, Cereals Canada, la Prairie Oat Growers Association, la Western Grain Elevator Association et d'autres, ont déjà plaidé en faveur d'une intervention du gouvernement fédéral. Le port de Montréal, lorsqu'il fonctionne normalement, voit plus de 880 M$ par an en activité économique agricole par le biais des conteneurs, ont-ils déclaré.

Les Manufacturiers et exportateurs du Canada ont déclaré lundi qu'ils voulaient qu'Ottawa «assure la continuité du service» au port. "La simple menace d'un arrêt de travail au port a entraîné une baisse de 11% de l'activité au cours du seul mois dernier", a déclaré l'association dans un communiqué. «Certains fabricants ont dû réorienter leurs conteneurs vers le port d'Halifax, ce qui a entraîné des millions de frais supplémentaires chaque semaine. L'industrie devra absorber ces coûts et retards, et cela nuira en fin de compte aux consommateurs », a déclaré le PDG de CME, Dennis Darby.

Source: traduit en partie de l'anglais, Dave Bedard, Farmtario