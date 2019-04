Semences Maizex accroît sa capacité de production de semences de maïs au Canada

Dans le but de mieux rencontrer les besoins de ses clients à travers le Canada, à la fois pour maintenant et pour l’avenir, Semences Maizex a annoncé qu’elle augmente sa capacité de production de semences de maïs avec l’achat des précédentes installations de semences de maïs de Dow AgroSciences situées à Blenheim en Ontario.

« Cet investissement et cet élargissement de la production de semences au Canada sont largement le résultat de la confiance que les producteurs canadiens ont accordée à Semences Maizex, en même temps que de la croissance que nous connaissons, suite à nos annonces de partenariat commercial avec Sollio Agriculture », d’affirmer Dave Baute, le président et chef de la direction de Semences Maizex. Maizex produit et traite actuellement ses semences de maïs à ses installations situées près de Tilbury en Ontario.

« L’achat de l’usine de semences de maïs située à Blenheim constitue un excellent ajustement de notre part, qui nous permettra de plus que doubler notre capacité actuelle de production, dans un secteur de premier plan pour la production de semences de maïs. Ce qui importe, c’est que nous serons capables de travailler avec des producteurs expérimentés, qui aiment nos produits actuels de semence, et qui comprennent très bien l’importance de la qualité des semences ». Monsieur Baute ajoute que Maizex poursuivra son investissement aux installations de Blenheim, afin de moderniser l’usine et les équipements, et afin de rencontrer la demande prévisible.

« Nous sommes fiers de la croissance que nous connaissons avec Semences Maizex; cette expansion joue un rôle important dans la croissance que nous constatons pour l’avenir avec nos entreprises nouvellement associées », de noter monsieur Sébastien Léveillé, vice-président exécutif de Sollio Agriculture, connue auparavant comme la division agroalimentaire de La Coop fédérée. Grâce à cette entente de partenariat, Semences Maizex est maintenant responsable des ventes de semences de maïs et de semences de soya pour les deux entreprises, avec toutes les semences de maïs vendues sous la marque Maizex et toutes les semences de soya vendues sous la marque Elite.

Les installations de Blenheim sont situées dans la municipalité de Chatham-Kent, dans le sud-ouest de l’Ontario, qui constitue le principal secteur de production de semences de maïs au Canada. Ce secteur offre, pour la production de semences de maïs, une période sans gel dont la durée se compare au Midwest des États-Unis, avec des températures et des précipitations qui sont affectées par la proximité des grands lacs. « Il s’agit de l’une des seules régions du monde propice à la production de semences de maïs, et où vous pouvez faire pousser des semences de maïs avec des maturités s’étendant de 68 à 115 jours. Cela correspond tout à fait à notre bassin de clientèle à travers le pays », d’ajouter monsieur Baute.

Maizex négocie actuellement des contrats avec des producteurs de semences de maïs, afin d’assurer la transformation de ces produits à ses installations de Tilbury, et maintenant à celles de Blenheim, en prévision de la saison de production de 2019. « Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle, non seulement pour Maizex, mais pour tous les producteurs de semences de maïs de cette région ».