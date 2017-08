Même si le nombre de producteurs agricoles a baissé entre 2011 et 2016 et que l’âge moyen des agriculteurs a augmenté pendant cette même période, il semble y avoir un regain du côté de la relève agricole. Selon les données du dernier recensement de l’agriculture, le nombre d’agriculteurs de moins de 35 ans a augmenté de 3% entre 2011 et 2016 au Canada. On n’avait pas observé une hausse dans ce groupe d’âge depuis 1991. Bonne nouvelle.

Toutefois, ce n’est pas tous les agriculteurs qui ont la chance d’avoir de la relève pour assurer l’avenir de leur entreprise. Cet état de fait peut s’avérer douloureux pour un producteur. L’incompréhension et la culpabilité sont souvent au rendez-vous. La psychologue et chroniqueuse Pierrette Desrosiers apporte un éclairage différent de la situation dans cette vidéo.