Un nouvel outil pour prévoir les sécheresses

La relation qu’entretient un agriculteur avec la météo est pour le moins compliquée. Compte tenu des changements dans les conditions climatiques et les modèles de précipitations, le risque de sécheresse et les conséquences coûteuses qu’une sécheresse peut entraîner font de la préparation une étape essentielle.

Le nouvel outil Aperçu des sécheresses d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) se rapproche autant que faire se peut d’une « boule de cristal » lorsqu’il s’agit de prédire les sécheresses à venir!

Créé par les spécialistes de l’agroclimat d’AAC, Trevor Hadwen, Marilee Pregitzer, Catherine Champagne, Calvin Poff et Richard Warren, l’Aperçu des sécheresses :

· est le premier outil du genre au Canada pour prédire les conditions régionales de sécheresse;

· fait des prévisions sur 30 jours basées sur la plus récente évaluation mensuelle de l’Outil de surveillance des sécheresses au Canada d’AAC, combinée aux prévisions de précipitations et de températures d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

Les prévisions seront disponibles par l’intermédiaire du système d’alerte rapide à la sécheresse et permettront d’orienter l’élaboration des programmes et des politiques.

