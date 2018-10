Un petit coup de pouce pour les chauves-souris

Afin d’aider les chauves-souris, Parc Canada propose de construire des abris pour l’hivernation de ces petits animaux. Des instructions pour construire l’abri et des conseils sont fournis par Parc Canada. L’organisme espère ainsi aider à la conservation de ce mammifère.

La population des chauves-souris est toutefois en net déclin. Elle a chuté de 90% en dix ans au Canada. La cause de ce déclin est une maladie nommée le syndrome du museau blanc, causée par un champignon. Trois espèces au pays sont en voie de disparition.

C’est la semaine nationale des chauves-souris, semaine qui tombe pile poil avec l’Halloween. Ce petit mammifère nocturne et insectivore peut dévorer la moitié de son poids en une seule nuit. La petite chauve-souris brune peut avaler 1000 insectes en une heure. Elle agit comme une forme naturelle de contrôle des bestioles nuisibles et jouent un rôle important dans l’écosystème. Leur impact sur l’environnement au niveau mondial se chiffre en milliards de dollars, selon Parc Canada.

