Une acquisition de 1,7 milliards de Saputo

Saputo a annoncé l’acquisition de Dairya Crest, une société britannique, pour la somme de 1,7 milliards de dollars canadiens, ou 975 millions de livres.

Dairy Crest est une importante société laitière qui fabrique et met en marché du fromage, du beurre, de la tartinade et de l’huile de grandes marques britanniques, telles que Cathedral City, Clover, Country Life et Frylight. La société emploie environ 1 100 employés dans sept établissements à travers le Royaume-Uni.

La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre de 2019.

Pour l’exercice terminé le 31 mars 2018, Dairy Crest a enregistré des revenus d’environ 786,3 M$ et un bénéfice après impôt d’environ 257,3 M$. À titre de comparaison, les revenus annuels de Saputo en 2018 ont atteint 11,5 milliards, alors que le bénéfice s’est situé à 704,2 millions.

“La transaction permettrait à Saputo d’étendre sa présence internationale et de pénétrer le marché britannique, en acquérant et en investissant dans un acteur bien établi et prospère de l’industrie qui possède une solide base d’actifs et une équipe de direction chevronnée. Dairy Crest est une plateforme attrayante qui s’inscrit dans la stratégie de croissance de Saputo”, a indiqué le transformateur canadien dans un communiqué de presse. Aucune mention n’a été faite sur le Brexit et ses possibles conséquences.

Saputo a acquis en 2018 l’américaine F&A Dairy Products pour 85 M$US ainsi que l’ontarienne Shepherd Gourmet Dairy pour 100 M$. Saputo a aussi complété l’an dernier son achat de Murray Goulburn Co-Operative d’Australie pour 1,29 G$.