La World Dairy Expo a couronné une nouvelle championne vendredi dernier. La Grande Championne Suprême est une Holstein de sept ans, Rosiers Blexy Goldwyn, issue de l’élevage de la Ferme Des Rosiers de Saint-François-du-Lac. Elle est maintenant la propriété de Budjon, Vail Abbott, Van Exel & Woodmansee du Wisconsin. Rosiers Blexy Goldwyn avait auparavant dans la compétition ravi le titre de Championne Holstein Senior.

La Grande Championne Suprême de réserve est une habituée des podiums, soit Musqie Iatola Martha-ET de Milksource Genetics au Wisconsin. Elle avait ravi le premier rang l’an dernier de la prestigieuse compétition.

PUBLICITÉ

La qualité des élevages québécois a été reconnu encore cette année. La province s’est d’ailleurs hissée au 2e rang des meilleurs Exposants et Éleveurs. La Ferme Jacobs est repartie avec le prix de la Grande Championne Holstein grâce à Jacobs Windbrook Aimo. L’entreprise de Cap-Santé a aussi remporté le prix de la Championne Holstein présentée par l’éleveur et le propriétaire par une autre habituée des foires agricoles, Jacobs Goldwyn Valana. Leur récolte de titres ne s’est pas arrêtée là puisque la Ferme Jacobs a de plus reçu le prix pour Championne intermédiaire Holstein avec Jacobs Windbrook Aimo, ainsi que le prix de la Championne intermédiaire de réserve Holstein pour Ms Goldwyn Saturday. Cette dernière est aussi la propriété de Ferme Intense et W.Morille.

PUBLICITÉ

La catégorie pour le trio des meilleures Juniors Holstein (Junior Best Three) a été remis à la Ferme Petitclerc de Saint-Basile. Cette dernière a aussi remporté la bannière pour le meilleur Exposant et Éleveur de l’exposition junior. Le titre des trois meilleures vaches a aussi été remis à la Ferme Petitclerc.

La détentrice au titre de la vache pour la production de 150 000 livres est Blondin Goldwyn Subliminal-ETS, issue de la l’élevage de la Ferme Blondin de Saint-Placide.