Une édition virtuelle pour Expo-Champs

Après avoir annoncé l’annulation de l’édition 2020 de l’évènement agricole à cause notamment des mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement, les organisateurs d’Expo-Champs ont fait volte-face pour offrir aux amateurs une version virtuelle.

« On voulait rester présent, rester en contact avec le milieu, continuer à outiller les gens. Aussitôt qu’on a décidé de faire une édition virtuelle, tout le monde a embarqué rapidement. Ils étaient contents qu’on fasse quelque chose », explique Janie Fontaine, coordonnatrice aux communications et marketing à la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe.

Ainsi, aux dates prévues initialement pour l’évènement, les 25, 26 et 27 août prochain, en se rendant à l’adresse Expochampsvirtuel2020.com les visiteurs auront accès à du contenu virtuel, soit une cinquantaine d’exposants, des formations et des discussions en direct, du clavardage, etc. « Les gens doivent d’abord se rendre sur le site Internet, s’inscrire et ouvrir un compte. À partir du 25 août, le contenu sera disponible, et ce, jusqu’au début septembre », ajoute Janie Fontaine.

En naviguant sur le site, le visiteur pourra cliquer sur un kiosque, voir les nouveautés et même parler à un représentant. « Comme sur le site à Saint-Liboire, chaque exposant est différent. Certain présente des vidéos, des nouvelles machineries. Les gens retrouveront le même contenu que sur place, mais virtuel », indique la coordonnatrice.

L’équipe d’Expo-Champs a aussi prévu une programmation avec des évènements pouvant être visionnés en direct. Le 26 août à 10h, les gens en ligne pourront assister à une formation sur les bandes riveraines. Agroéconomiste et conseiller en agroenvironnement, Jérémie Mercier parlera des différentes fonctions des bandes riveraines, de la façon de calculer les avantages économiques notamment. Le 27 août toujours à 10h, il y aura une discussion sur les dangers liés à l’exposition des gaz à la ferme. Le monoxyde de carbone, mais aussi les gaz d’ensilage ou de lisier sont toxiques et très présents sur les fermes. Une conférence sur les perspectives économiques du marché des grandes cultures est au programme aussi du 26 août. Les thèmes de la COVID-19, la météo, le commerce international seront abordés dans cette conférence de Financement agricole Canada.

Des démonstrations commentées virtuelles pourront être visionnées aussi sur le site. Cette année, ce sont les tracteurs avec chargeurs qui sont en démonstration. Des représentants de fabricants donneront les détails de chacun des six modèles présentés.