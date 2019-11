Une reprise des exportations de viande vers la Chine?

Une entente serait survenue entre la Chine et le Canada concernant l’exportation de viande. Après quatre mois d’un embargo sur le boeuf et le porc canadien, le premier ministre Justin Trudeau a émis un message sur Twitter: “Bonne nouvelle pour les agriculteurs canadiens : les exportations de porc et de bœuf vers la Chine reprendront. Merci à l’ambassadeur Barton et à l’industrie canadienne de la viande d’avoir contribué à rouvrir ce marché clé pour nos producteurs de viande et leurs familles.”

Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés.

La nouvelle a été saluée par le président du Conseil des viandes du Canada, Chris White. Il a qualifié l’annonce d’excellente nouvelle, surtout qu’elle survient à la veille d’une mission dirigée par l’industrie en Chien. Le marché du porc en Chine est le 2e en importance pour le Canada et celui du boeuf se place au 5e rang.

Le conflit est survenu à la suite de certificats d’exportation qui auraient été falsifiés, stoppant ainsi l’entrée de viande de provenance canadienne en Chine. La Chine avait aussi auspendu temporairement les permis d’exportations d’Olymel et de Drummond Export, en raison d’un problème dit d’étiquetage.

La vente de canola canadien est aussi interrompue depuis le mois de mars.

Le conflit commercial avec la Chine est survenu la suite de l’arrestation par le Canada de la directrice financière de l’entreprise Huawei, en réponse à un mandat d’arrêt émis par les États-Unis.

Source: Presse canadienne