« On a toujours fait ça comme ça! Pourquoi changer une recette gagnante? » Voilà une citation parfois entendue de personnes réfractaires au changement. Cependant, l’agriculture d’aujourd’hui demande de l’audace et de repousser les limites. Nombreuses sont les fermes bien outillées en fait d’équipement de précision, mais celui-ci n’est malheureusement pas encore exploité à sa pleine capacité. Voici quelques éléments de réflexion afin d’élever votre entreprise à un autre niveau en 2018!

Se doter d’un logiciel de gestion de données et l’utiliser!

PUBLICITÉ

Tout le monde sait que dans le feu de l’action, la documentation de précision est souvent négligée. Le temps presse, les coins sont tournés rond. Pourtant, la mémorisation électronique des données de champ aide grandement à tirer les bonnes conclusions quant aux hybrides, aux dates de semis, aux produits et doses appliqués, aux conditions de terrain, etc.

Si vous documentez, il est impératif de consulter, d’étudier et d’utiliser ces données. Pour cela, vous aurez besoin d’un logiciel de gestion. Peut-être l’avez-vous déjà, mais vous ne l’utilisez pas, tellement que celui-ci a plusieurs mises à jour en retard! Faisant abstraction des marques, on peut dire que les grands fabricants de machines en offrent un. Sinon à peu près tous les intervenants du domaine peuvent accéder à un logiciel et vous aider à avancer dans cette voie. Selon moi, chaque producteur pouvant se permettre d’acheter un tel logiciel devrait le faire et y avoir un accès en tout temps.

Analyses de sols géoréférencées et traitement variable

PUBLICITÉ

Vous connaissez vos sols et ses variations, car vous le travaillez vous-même? Sur une vue aérienne, je suis toujours impressionné de voir qu’à seulement quelques pieds d’erreur, vous êtes en mesure de dire où le type de sol change. Cette information n’est malheureusement que dans votre tête et non en version électronique. La prise d’échantillons de sols géoréférencés permet premièrement de définir ces types de sols, deuxièmement de voir les besoins du sol. Vous serez donc en mesure de prendre action afin de corriger les lacunes. La fertilisation à taux variable ainsi que le chaulage à taux variable doivent se baser sur une carte de prescription électronique. Celle-ci pourra être générée à partir des résultats des échantillons. Naturellement, il y a des coûts rattachés à cela. Allez-y donc un champ par année, en commençant par vos champs les plus performants. Ce sera plus stimulant ainsi.

Semis à taux variable

PUBLICITÉ

Vous avez un planteur ou un semoir avec un moteur hydraulique ou des moteurs électriques pour gérer la population, tout cela relié à une console et un récepteur GPS? Excellent! Il y a fort à parier que vous pouvez semer à taux variable avec celui-ci. Cette étape est certainement la cerise sur le sundae! Pourquoi ne pas emboîter le pas et tester sur un champ ou une terre en 2018? En positionnant judicieusement vos essais, vous pourrez comparer avec des témoins à taux fixe. Votre conseiller en production végétale se fera un plaisir de travailler un tel projet avec vous!

Bien sûr, l’agriculture de précision ne résout pas tout. Beaucoup de travail doit être fait avant, par exemple un bon nivellement et un bon drainage sous-terrain. Tenter d’aller chercher les derniers points de rendement n’est pas chose facile, c’est pourquoi vous devez le faire sur une terre bien à l’ordre. Au final, tout est à votre avantage : vous aurez une meilleure compréhension de vos terres, de leurs besoins et de leurs rendements. Sans compter le respect assuré de l’environnement. En résumé, vous mettrez la bonne chose, au bon endroit, au bon moment. En 2018, sortez du statu quo et identifiez une avancée technologique en agriculture de précision à votre portée et réalisez là. En plus d’être stimulant pour vous et votre équipe, cela vous permettra de développer une expertise à l’échelle de votre ferme!

Cette chronique sur l’agriculture de précision est publiée dans Le Bulletin des agriculteurs. Vous n’êtes pas encore abonné? Cliquez ici pour remédier à la situation!