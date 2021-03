Entente entre la MRC du Haut-Saint-François et Environek

Environek, une division du Groupe Aptas, spécialisée dans la récupération, le tri et la transformation en granules des différentes tubulures d’érablière, a signé une entente avec la MRC du Haut-Saint-François.

Cette entente permet aux acériculteurs de la MRC de disposer des tubulures usées pour la récupération.

PUBLICITÉ

« Les acériculteurs de la MRC du Haut-Saint-François peuvent disposer de leurs tubulures usées, une contribution à l’environnement par une action responsable. Au lieu de les brûler ou d’encombrer un site d’enfouissement, nous pouvons leur donner une seconde vie. Après avoir transformé les tubulures en granules, elles seront vendues à des fabricants de drains agricoles, d’objets en plastique ou autres. Un petit coup de main à l’environnement qui nous rend très fiers, » de dire le directeur général du Groupe Aptas, Monsieur Lionel Bisson.

Année après année, c’est plus de 3000 tonnes de tubulures d’érablières qui atteignent le maximum de leur durée de vie et qui doivent être remplacées partout au Québec.

Quelques statistiques d’Environek pour l’année 2020 :

390 tonnes de tubulures

110 tonnes de différents plastiques

Un total de plus de 500 tonnes

Et des possibilités d’en recevoir encore plus.

PUBLICITÉ

À PROPOS DU GROUPE APTAS

Le Groupe Aptas emploie actuellement 130 personnes, dans trois usines situées à Sainte-Marie et à Saint-Malachie. Par le biais de ses trois divisions, l’entreprise offre une grande variété de produits et de services. Elle dessert principalement les marchés de Chaudière-Appalaches et de Québec. L’entreprise est membre du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA). Plus de 65 % des employés du Groupe Aptas sont des personnes vivant avec des limitations

fonctionnelles. L’entreprise d’économie sociale a un engagement envers ses employés : les encadrer dans l’atteinte de leurs objectifs en leur offrant un environnement de travail sécuritaire et stimulant, dans le respect et l’innovation.

Pour en savoir plus sur l’entreprise, visitez le site groupeaptas.com