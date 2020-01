L’agriculture en 2020

Vous ne trouvez pas que ça fait bizarre? On débute la période agricole des années 20!!! 100 ans de différence entre les deux histoires agricoles. La plus grosse différence que j’y vois c’est qu’à l’époque la majorité des citoyens du Québec étaient agriculteurs ou très près du monde agricole, alors qu’aujourd’hui c’est complètement le contraire. Ça fait quand même spécial de réaliser que je me retrouve agriculteur dans la période 2020.

J’ai pris de belles vacances entre Noël et le jour de l’An. Je me suis bien reposé et me voilà déjà à ma première journée officielle au poste au tout début de l’ère de l’agriculture des années 20. J’ai eu le grand privilège de présenter une conférence au Colloque santé des sols. Un évènement important que je n’ai jamais raté depuis les tout débuts. Le titre de ma conférence : Investir sous nos bottines. En sous-titre on peut mentionner : Et entre nos deux oreilles.

PUBLICITÉ

Avec toutes les connaissances et les moyens qu’on possède aujourd’hui, je réalise de plus en plus qu’on a encore beaucoup à apprendre. J’apprends encore aujourd’hui et en plus j’ai le privilège de partager mes observations. Hey! On sera la première vague d’agriculteurs des années 20, ça peut paraître vintage. Et si cette fois on faisait les choses autrement, plus vert, plus équilibré, plus santé. Nous sommes en route et je me sens privilégié de faire sûrement partie du changement de tendance. Je vous souhaite donc une bonne année 2020 à la hauteur de vos défis. Et si on osait investir plus en matière grise au lieu des quantités de matière active.

Profession agriculteur :-)