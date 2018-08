Nouvelle faucheuse Novacat alpha motion master de Pöttinger

Pöttinger introduit la nouvelle faucheuse Novacat alpha motion master pour tracteur de faible et de moyenne puissance. La faucheuse frontale Master comprend cinq modèles : les faucheuses à disques Alpha motion master de Novacat 261, 301 et 351 et les faucheuses à tambour Eurocat 311 alpha motion master et Eurocat 311 alpha motion plus. Les nouveaux modèles Master sont attelés au tracteur par le montage à trois-points. La configuration d’attelage est plus proche du tracteur de 34 cm et rapproche ainsi le centre de gravité de ce dernier. La répartition du poids entre les essieux avant et arrière a été améliorée. La garde au sol en position de transport est de 30 cm sur tous les modèles. Le point culminant spécial de l’Alpha motion est la géométrie avancée de liaison du cadre porteur, ce qui permet au châssis de s’adapter aux contours du sol et d’ainsi flotter.