Un burger Boeuf Québec à 500 millions de dollars

Depuis 2016, plusieurs personnes m’ont demandé pourquoi je m’investis autant à la réussite du programme Bœuf Québec. Le Covid-19 me fournit le contexte pour bien faire comprendre la vision qui me motive: le burger à 500 millions de dollars!

D’abord, Bœuf Québec, c’est un énorme chantier économique. Je ne comprends pas pourquoi l’économie québécoise perd plus d’un milliard de dollars chaque année en consommant du bœuf étranger, plutôt que d’enrichir le Québec et ses régions. Actuellement, l’élevage des bouvillons, c’est environ 200 millions de dollars annuellement et ça répond à moins de 20% de la demande québécoise. Ainsi, la reconstruction de l’élevage et de la transformation du bœuf au Québec est un énorme projet d’affaires. Je crois qu’au cours des 5 prochaines années on peut reconstruire et doubler la production, et assurer une grande partie de la transformation au Québec. À terme, c’est près de 500 millions chaque année directement dans les régions pour la production de bouvillons et sa transformation!

Ensuite, parce que les familles québécoises méritent de manger du bœuf du Québec. Les consommateurs québécois ont la chance d’avoir des œufs, du lait, du porc, du poulet, de l’agneau de grande qualité issus de l’élevage québécois. Pourquoi est-ce qu’ils mangeraient du bœuf dont ils ne connaissent ni la provenance, ni les conditions d’élevage? Je suis convaincu que les consommateurs québécois méritent du bœuf du Québec! Les consommateurs doivent maintenant se demander d’où vient le bœuf et tomber en amour avec le bœuf du Québec.

Enfin, parce que les éleveurs des veaux d’embouche et de bouvillons méritent un contexte d’affaires gagnant. Il faut reconstruire une filière de production avec un nouveau modèle d’affaires plus équitable pour les producteurs afin qu’ils investissent dans la production. C’est 40 ans de culture à changer, mais c’est l’ambition de Bœuf Québec. Les éleveurs sont passionnés de leurs animaux et à force de les côtoyer, c’est en pensant à eux que je me lève chaque matin pour travailler au succès de ce projet : Marie-Claude et Marc, Clément, Jean-Yves et Danny en Beauce, les deux Maude dans l’Est-du-Québec, Sylvain et Martin dans Charlevoix, Gerald et Christian au Lac-St-Jean, Yves au Témiscamingue, Yvan et Mathieu à St-Liboire, Jean-Marc à St-Anicet, Giacomo à St-Jean, Éric et Benoit à Mirabel, Jean-François à St-Agapit, …

Voilà ce qui me motive à inviter les consommateurs, les producteurs et les partenaires à embarquer dans ce savoureux chantier économique Bœuf Québec, en s’impliquant un burger de bœuf du Québec à la fois. Le Burger Bœuf Québec est le plus savoureux, et si on travaille ensemble, il retournera annuellement 500 millions de dollars directement dans l’économie québécoise dans 5 ans!

Jean-Sébastien Gascon

Coordonnateur du programme Partenaires Boeuf Québec

Directeur général

Société des parcs d’engraissement du Québec