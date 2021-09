Semaine se terminant le 24 septembre

Aperçu

Les conditions généralement plus sèches et favorables pour débuter les récoltes ont porté fruit, permettant à la récolte de soya de bondir de +14% à 17% de complétée au cours de la dernière semaine alors que le stade de la perte des feuilles atteignait de son côté 85%. Pour cette récolte de soya, il s’agit d’une avance de 2% par rapport aux observations à pareille date l’an dernier. La progression apparaît spécialement plus importante pour le moment dans les régions du Centre-du-Québec, de la Capitale-Nationale/Chaudière-Appalaches et de l’Estrie.

Pour le maïs, on ne peut pas dire que la récolte soit par contre nécessairement débutée officiellement, bien qu’on signale de premiers battages dans plusieurs régions maintenant. Une bonne proportion du maïs est encore au stade de l’atteinte de la maturité, à 35% dans la dernière semaine. Ce chiffre constitue toujours une bonne avance par rapport à ce qui avait été observé à pareille date l’an dernier (15%). On peut donc toujours anticiper une récolte de maïs qui sera généralement hâtive cette année au Québec.

Sinon, peu de commentaires cette semaine concernant l’état des cultures et la situation dans les champs. Digne de mention cependant pour le soya, on parle toujours des répercussions de la sécheresse d’août dernier qui semble affecter la grosseur des fèves et les rendements.

Les données révèlent aussi un brin de déception qui persiste dans l’état des cultures de soya. Après 3 semaines d’amélioration, on aura fait du surplace dans la dernière semaine, dans un état jugé «correct à mauvais». Il s’agit toujours d’un contraste par rapport aux observations de l’an dernier où l’état des cultures était plutôt jugé «correct à bon» à la fin septembre. L’an dernier, le rendement moyen au Québec a atteint un nouveau record de 3,25 tonnes/ha (1,3 tonne/acre).

La situation semble toujours un peu plus encourageante du côté du maïs où l’état des cultures a continué pour une 4e semaine de s’améliorer, passant à un niveau jugé dans l’ensemble «correct». Rappelons qu’il y a encore quelques semaines, il avait atteint un creux pour 2021 à un état jugé dans l’ensemble «mauvais». De son côté, l’état du sol est demeuré pratiquement sur le neutre dans la dernière semaine, demeurant à une condition jugée «adéquate» dans l’ensemble des régions. On constate cependant des conditions plus sèches à surveiller dans la région de l’Estrie.

