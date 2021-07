Semaine se terminant le 9 juillet

Toujours mieux,rien de parfait!

Aperçu

Les bonnes précipitations des dernières semaines continuent de profiter aux cultures. Par contre, celles de la dernière semaine auront été dispersées et variables selon les régions. Certains participants font donc encore mention qu’un peu plus de pluie serait le bienvenu.

«Le soya a bien avancé suite aux dernières pluies de la semaine passée,mais de la pluie serait bénéfique, les rangs étant ouvert, la terre a tendance à perdre sont humidité plus facilement.» -Ferme Dom –Montérégie-Ouest.

Les résultats de la semaine révèlent aussi que les sols ne manquent pas d’eau, mais sont loin d’être pour autant dans l’excès. On constate d’ailleurs que plusieurs régions auront vu la condition du sol s’assécher un peu, plus spécialement dans les régions de la Mauricie/Lanaudière et de la Capital-Nationale/Chaudière-Appalaches. On fait toujours mention de difficultés dans le contrôle des mauvaises herbes, avec la reprise d’arrosage nécessaire.

«Beaucoup de champs sont aux prises avec une poussée de mauvaises herbes. Certains producteurs choisissent de reprendre encore une fois les arrosages surtout pour le Round-Up. Pour les IP aussi, il y a beaucoup de reprises d’arrosages au détriment de perdre les premières fleurs. -Fermes JN Beauchemin & Fils Inc –Montérégie-Est.

Autres observations des participants dignes de mention:

L’apparition de premiers pucerons dans le soya, mais rien de préoccupant à ce stade-ci.

Un meilleur état pour les cultures dans les sols plus légers autant soya que maïs.

De manière générale, un peu plus de difficulté pour le soya cette année qui tarde toujours selon certains participants.

Du côté du développement des cultures dans le maïs, la fermeture des rangs est pratiquement terminée, passant cette semaine à 94% complétée. Quelques cas de début d’épiaison, mais la pollinisation devrait s’amorcer davantage au cours des 5 à 10 prochains jours selon les observations.

Dans le soya, le développement tarde toujours avec 72% au stade de la floraison, 5% de moins qu’à pareille date l’an dernier. Quelques gousses sont apparues, mais le remplissage n’est pas débuté.

L’état des cultures pour le maïs continue de prendre du mieux, dépassant toujours nettement ce qui était observé à pareille date l’an dernier. La situation semble plus ambiguë pour le soya qui est seulement un peu mieux que l’an dernier selon la moyenne des observations.Maïs comme soya, l’état des cultures demeure un peu plus prometteur pour le moment dans les régions plus à l’est (Centre-du-Québec, Estrie, Chaudière-Appalaches), alors que la Montérégie-Centre/Sud tire encore un peu de l’arrière par comparaison des autres régions.

Maïs

Soya

Conditions de croissance

États des cultures

