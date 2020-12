Tout un privilège de pouvoir parler de notre ferme à de futurs diplômés de la faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. Quand même un beau défi de tenir 120 minutes de présentation en mode virtuel.

Je comprends un peu mieux comment un professeur doit se sentir quand il explique des choses à ses étudiants. Je suis loin de la profession d’enseignant, mais je crois que je préfère avoir les jambes qui tremblent en montant sur une scène que d’avoir les doigts refroidis en manipulant la souris. On a l’impression d’être un peu dérangé en s’entendant parler tout seul devant l’écran. Pas moyen d’observer les gens, ni leur langage non verbal. Aucune façon de sentir si je les perds dans les nuages.

Je fais une présentation de la ferme. Je leur partage notre vision agroenvironnementale, nos stratégies, nos actions et nos résultats d’expérimentation. J’additionne 45 minutes sur les nombreux avantages de notre culture du blé d’hiver. Au moment de conclure je leur explique qu’on n’a jamais cessé d’innover. Il m’arrive souvent de penser : « hey, si j’avais fait ça dix ans plus tôt!!! » Vous arrivez dans une ère de changement des plus motivantes. Et pour le mieux. Nos systèmes de cultures se raffinent et notre gestion est de plus en plus équilibrée. C’est ce qui nous motive à continuer notre parcours. « Ça va être capoté d’ici quelques années. » On a de belles perspectives d’avenir coté agriculture et j’espère avoir le privilège de vous rencontrer sans masque et sans gants quand vous viendrez peut-être nous accompagner sur notre ferme. On a besoin de vous. On cultive l’avenir MAINTENANT!

J’espère qu’ils ont apprécié… j’ai vu passer quelques messages de remerciements. Aucun zzz…zzzzzz :-)

À bientôt!