Le gouvernement du Québec a annoncé son intention de restreindre l’utilisation de l’atrazine dès 2018. Jean-François Foley agr. chez BASF travaille depuis deux ans à trouver des solutions de remplacement. L’atrazine est un herbicide souvent utilisé en mélange avec d’autres herbicides dans le maïs pour améliorer le contrôle des mauvaises herbes, selon M. Foley. Il est particulièrement efficace pour améliorer le contrôle des mauvaises herbes à germination tardive.

Au centre de recherche du CÉROM en Montérégie, BASF a invité son réseau de détaillants et de distributeurs à une visite de parcelles. Ils ont constaté sur place le résultat des essais. Au menu, 25 traitements herbicides dont 14 sans atrazine. Selon M. Foley, le mélange ARMEZON Pro, glyphosate, et le nouvel herbicide Engenia est très prometteur.

Engenia, un herbicide pour les feuilles larges

Engenia est un nouvel herbicide pour les feuilles larges à base de dicamba. Il se différencie par sa concentration plus élevée et sa faible volatilité. Il est homologué pour utilisation dans le maïs-grain et le nouveau soya Roundup Ready 2 Xtend. Cet herbicide est un outil efficace pour combattre les mauvaises herbes résistantes aux herbicides du groupe 2, au glyphosate et à l’atrazine.

Cotegra, un fongicide prometteur pour le contrôle de la sclérotinia

BASF a profité de l’occasion pour présenter ses nouveaux produits, entre autres, le fongicide Cotegra. Selon M. Foley, ce dernier est très populaire présentement dans l’Ouest canadien pour le contrôle de la sclérotinia dans le canola. Ce fongicide à double mode d’action est en voie d’homologation pour le soya. Au centre de recherche du CÉROM, plusieurs parcelles étaient sous évaluation pour comparer l’efficacité du Cotegra par rapport aux autres fongicides actuellement sur le marché. Les résultats sont très encourageants, s’exclame M. Foley. « Il se démarque dans plusieurs parcelles. »