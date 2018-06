Chanter les mésaventures sur la ferme

Quel agriculteur n’a jamais vécu ou entendu parlé d’un voisin dont le tracteur s’est enlisé dans la boue? Trois jeunes agriculteurs du Texas en ont fait une chanson.

Les frères Greg, Nathan et Kendal Peterson, ainsi que leur jeune soeur Laura, multiplient leurs parodies de chansons. Souvent, ces chansons ont pour but de mieux faire connaître la vie des agriculteurs aux citadins. Leurs vidéos diffusées sur leur chaîne Youtube sont si populaires qu’ils se produisent aussi en concert, en plus de conduire le tracteur sur la ferme. Ils ont aussi une page sur Facebook.

Dans leur plus récente vidéo, ils ont parodié la chanson «Thunderstruck» du groupe AC/DC pour en faire «Tractorstuck». Elle raconte les tribulations des frères pour libérer leur tracteur de la boue. La vidéo est amusante avec toutes ces photos de tracteurs enlisés dans la boue.Bon visionnement!