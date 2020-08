En Saskatchewan, les producteurs ont une nouvelle application pour réduire l’empreinte carbone de leur ferme

Des chercheurs de l’Université de la Saskatchewan (USask) ont développé une nouvelle application qui offre aux propriétaires fonciers agricoles des informations personnalisées sur la valeur de compensation carbone des plantations de brise-vent. Cet outil pourrait aider à réduire l’empreinte carbone de l’agriculture et potentiellement mettre un peu plus d’argent dans les poches des agriculteurs.

«Les gens ont tendance à se concentrer sur les aspects environnementaux négatifs de l’agriculture tels que les gaz à effet de serre émis par les véhicules, les engrais et le transport des céréales, alors qu’en fait une grande partie de cet impact peut être compensée par la plantation d’arbres. En fait, avec des brise-vent sur leurs terres, de nombreux agriculteurs stockent probablement plus de dioxyde de carbone (CO2) qu’ils n’en utilisent », explique Colin Laroque, spécialiste de l’environnement au USask College of Agriculture and Bioresources.

Il a noté que depuis les années 1930, des brise-vent ont été utilisés pour protéger les cultures contre le vent, prévenir l’érosion du sol et aider à retenir l’humidité, ce qui augmente le rendement des cultures. Mais maintenant, les brise-vent des champs sont supprimés pour faire place à de plus gros équipements agricoles et à une plus grande production agricole. Ce que certains agriculteurs ne réalisent pas, c’est que les arbres, les racines et le sol des brise-vent séquestrent d’énormes quantités de CO2 de l’atmosphère, selon les explications du chercheur.

Son équipe estime qu’au total, plus de 21,3 millions de tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e) sont stockés dans les 60 000 kilomètres de brise-vent de la Saskatchewan. Cela représente environ 639 millions de dollars en valeur économique totale dans le cadre du système fédéral de tarification du CO2 de 30 $ / tonne.

«Les propriétaires fonciers éliminent les brise-vent sur leurs terres sans avoir une connaissance de base des implications de leur élimination», explique Colin Laroque, un expert en analyse climatique. «Nous avons constaté la nécessité de mieux informer les propriétaires fonciers, d’autant plus que le carbone et les taxes sur le carbone sont devenus des sujets plus importants au Canada.»

L’application en ligne gratuite a été développée par une grande équipe multidisciplinaire de climatologues, d’économistes, de pédologues et d’informaticiens dirigée par Colin Laroque, qui a reçu 1,4 million de dollars d’Agriculture et Agroalimentaire Canada en 2018 dans le cadre d’un effort pour réduire les gaz à effet de serre en agriculture.

Dans son dernier plan d’action sur les changements climatiques, le gouvernement de la Saskatchewan propose de payer les agriculteurs pour le stockage du carbone, et pas seulement de facturer les producteurs agricoles pour l’émission de carbone dans l’atmosphère.

La nouvelle application aide les propriétaires fonciers à calculer la quantité de carbone qui s’accumulera dans les arbres plantés dans des brise-vent dans des conditions climatiques changeantes et à déterminer la valeur de leurs brise-vent en valeur de compensation carbone dans le cadre de la taxe sur le carbone. Il comprend également un outil de planification qui montre le meilleur type d’arbres à cultiver dans diverses régions de la province et fournit aux utilisateurs des directives de plantation pour assurer la prospérité de leurs nouveaux arbres.

«Avec notre nouvelle application de système d’aide à la décision pour les brise-vent, les propriétaires fonciers peuvent voir les avantages économiques et environnementaux des brise-vent dans le cadre d’un système de tarification du carbone. Cela peut persuader beaucoup de garder leurs brise-vent, plutôt que de les retirer », a déclaré Laroque.

Les chercheurs calculent qu’un brise-vent d’un quart de section (0,4 kilomètre) de caragana, ou arbuste planté aujourd’hui, vaudrait environ 1 900 $ d’ici 2050 en vertu d’une taxe sur le CO2 de 30 $ la tonne. Un brise-vent de cour de ferme ayant 3 rangées entourant une propriété familiale de caragana, d’épinette blanche et de frêne vert aurait une valeur de compensation carbone d’environ 5 300 $ d’ici 2050. Et un brise-vent de cour de ferme à cinq rangées entourant une propriété familiale de caragana, d’épinette blanche, de frêne vert, Manitoba l’érable et le peuplier hybride valent environ 11 700 $.

«Chacun de ces exemples de brise-vent est courant en Saskatchewan et pourrait valoir encore plus en vertu de la taxe CO2 de 50 $ la tonne prévue en 2022 en Saskatchewan», a déclaré Bryan Mood, chercheur postdoctoral de Colin Laroque, qui a commencé à travailler sur le projet de brise-vent il y a une décennie. quand il était étudiant de premier cycle.

«Les agriculteurs estiment qu’ils font leur part pour l’environnement en construisant des brise-vent, et ils profitent du fait que cela compense le carbone qu’ils utilisent. Ce serait fantastique si ce type d’application pouvait être disponible dans chaque province. »

Basée sur des années de connaissances scientifiques recueillies par des chercheurs, l’application transmet les informations d’une manière facile à naviguer et à comprendre du point de vue de l’utilisateur.

«Nous avons travaillé sur la mesure de la croissance des espèces d’arbres brise-vent courantes dans le sud de la Saskatchewan depuis leur plantation», a déclaré Laroque. «À l’aide de ces informations, nous avons examiné comment ces espèces pourraient croître à l’avenir à l’aide de projections climatiques dans différentes régions de la province, et plus important encore, comment les arbres de chaque zone stockeront du carbone au fil du temps.»

Source: USASK